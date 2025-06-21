Эйсмонт: Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко и специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог говорили о том, что волнует мир. Об этом Эйсмонт заявила в эфире «Первого информационного телеканала».
Как мы ранее сообщали, Эйсмонт уже заявила изданию «Нью-Йорк Таймс»:
«Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем».
Среди новых подробностей, озвученных пресс-секретарем Лукашенко, следующие: встреча президента Беларуси с командой Трампа проходила «сначала в рабочем кабинете Президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью». По словам Эйсмонт, об атмосфере и характере беседы свидетельствуют фотографии моментов общения.
Что касается круга тем для обсуждения, то пресс-секретарь главы республики назвала его «максимально актуальным».
«Говорили о том, что волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, — сказала Эйсмонт. — О санкционной политике Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза в отношении Беларуси, Российской Федерации и других государств, об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн тоже говорили».
По ее словам, подробности, детали и нюансы разговора Лукашенко с Келлогом и другими представителями американской администрации «досконально известны, конечно же, только тем, кто присутствовал на этих переговорах».
Напомним, мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Мы также рассказывали, что заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа. Ранее же Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму.