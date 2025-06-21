Эйсмонт: Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир

«Говорили о том, что волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, — сказала Эйсмонт. — О санкционной политике Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза в отношении Беларуси, Российской Федерации и других государств, об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн тоже говорили».