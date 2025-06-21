Украина планирует открыть в странах Европы линии производства вооружения

Владимир Зеленский заявил о намерении Украины открыть линии производства вооружения в европейских странах, передает РИА Новости.
По его словам, Киев начал программу Build with Ukraine («Строй с Украиной»). Летом будут подписаны договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.
Зеленский подчеркнул, что в речь идет о странах, помогающих Украине, финансирующих производство дронов и начинающих финансировать производство ракет на Украине. Он пояснил, что планируется начать там производство дронов разного типа, ракет и, возможно, артиллерии.
Отмечается, что Зеленский имел в виду Данию, Норвегию, Германию, Великобританию и Литву.
Ранее Зеленский потребовал от союзников выделить Киеву по 0,25% от их ВВП в 2026 году.