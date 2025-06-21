Пушков заявил о начале гражданской войны в США

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, раскол американского общества настолько силен, что оно начинает гореть, как торфяник. То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то», — сказал Пушков.