Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков заявил о начале гражданской войны в США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Гражданская война в США уже началась, Штаты вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооружённый против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, раскол американского общества настолько силен, что оно начинает гореть, как торфяник. То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то», — сказал Пушков.

По его мнению, США вступили в период латентной гражданской войны низкой интенсивности.

«Причины будут социальными, а республиканцы и демократы будут пытаться набрать очки на этом. Каждый будет пытаться использовать свои социальные причины для того, чтобы усилить свои собственные позиции», — считает сенатор.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.