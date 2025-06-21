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В Германии сочли нацистским высказывание Мерца о «грязной работе» Израиля

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об Израиле привело к скандалу. Он сказал, что Израиль выполняет на Ближнем Востоке «грязную работу» для всего западного мира. После этого его обвинили в нацистских высказываниях.

Источник: Life.ru

Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что после этих слов около 20 политиков и представителей культуры подали на Мерца заявление. Они сравнили его слова с утверждением члена СС Августа Хефнера, который называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре.

Как ранее писал Life.ru, Мерц отметил, что Израиль, отвечая на удар Ирана, «сделал грязную работу для всех», которая требует смелости. Он добавил, что агрессия ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года была бы невозможна без поддержки Тегерана.

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