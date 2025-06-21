Чекунков объявил тему Восточного экономического форума

По словам министра, новая сквозная тема ВЭФ объединит экономические и социальные аспекты. Будущее развития Дальнего Востока, Арктики и всей страны будет неразрывно связано с инновациями в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта — как воздушного, так и наземного и водного, а также с робототехникой и автоматизацией.