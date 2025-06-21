По словам министра, новая сквозная тема ВЭФ объединит экономические и социальные аспекты. Будущее развития Дальнего Востока, Арктики и всей страны будет неразрывно связано с инновациями в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта — как воздушного, так и наземного и водного, а также с робототехникой и автоматизацией.
Юбилейный Восточный экономический форум пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке, а основной темой станет «Дальний Восток — сотрудничество ради мира и процветания».
Ранее американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Garland Nixon отметил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является масштабным событием, демонстрирующим способность России проводить мероприятия мирового уровня. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин выступил на этом ежегодном форуме, который представляет собой площадку для российских достижений и привлечения иностранных инвесторов.