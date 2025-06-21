Лукашенко назвал Трампа открытым президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своего американского коллегу Дональда Трампа открытым президентом. Видео с высказыванием главы республики приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси сказал приехавшим в Минск представителям команды Дональда Трампа во главе со специальным посланником по Украине Китом Келлогом, что он рад этой встрече и что «беседа будет очень искренней, открытой».
— В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся, — сказал Лукашенко.
Келлог в ответ заметил:
— Господин Президент, Вы говорили о том, что нам надо быть открытыми и честными. Я могу заверить — это одно из тех качеств, за которые меня иногда критикуют. Я иногда слишком честен и слишком прозрачен.
Лукашенко ответил, упомянув Дональда Трампа:
— Я это знаю. Но у вас президент такой, открытый сейчас.
Напомним, мы писали, что Лукашенко встретился с Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине.
Мы также рассказывали, что заместитель спецпосланника президента США заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа. Ранее же пресс0-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму. Также Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.