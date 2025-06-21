Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Помощник президента России и глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что контактах с Киевом ему помогает хорошее знание истории. Он поделился этим в интервью с Мариной Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показали на телеканале Соловьёв.Live.