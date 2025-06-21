Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

«Вообще хорошее образование полезно. И знание истории тоже помогает», — отметил Мединский, комментируя своё участие в переговорах с Украиной.
Кроме того, журналист спросила, как он ощущает себя как участник событий и историк одновременно. «Это весьма поучительно Интересно», — ответил Мединский.
Ранее он сообщил, что Россия готова передать Киеву около 3 тысяч тел украинских военных. Также Мединский призвал украинскую сторону «усмирить своих пропагандистов».
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