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Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной

Помощник президента России и глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что контактах с Киевом ему помогает хорошее знание истории. Он поделился этим в интервью с Мариной Ким для проекта «Новый мир», кадры которого показали на телеканале Соловьёв.Live.

Источник: Life.ru

«Вообще хорошее образование полезно. И знание истории тоже помогает», — отметил Мединский, комментируя своё участие в переговорах с Украиной.

Кроме того, журналист спросила, как он ощущает себя как участник событий и историк одновременно. «Это весьма поучительно Интересно», — ответил Мединский.

Ранее он сообщил, что Россия готова передать Киеву около 3 тысяч тел украинских военных. Также Мединский призвал украинскую сторону «усмирить своих пропагандистов».

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