Fox News: сын шаха Ирана обсуждает будущее страны с членами Конгресса США

Реза Пехлеви родился в Тегеране в 1960 году. В 1967 году он получил титул наследного принца и должен был занять престол после смерти своего отца Мохаммеда Резы Пехлеви. В результате Исламской революции 1979 года монархия в Иране была свергнута и семья последнего шаха бежала из страны.