Fox News: сын шаха Ирана обсуждает будущее страны с членами Конгресса США

Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви обсуждает с членами Конгресса США план переходного периода в случае смены власти в стране, передает телеканал Fox News.
По данным канала, переговоры касаются сценариев развития Ирана после возможного ухода духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Подчеркивается, что уже ведется планирование постконфликтного устройства страны, и это выделяет данную ситуацию на фоне прошлых внешнеполитических операций США.
Реза Пехлеви родился в Тегеране в 1960 году. В 1967 году он получил титул наследного принца и должен был занять престол после смерти своего отца Мохаммеда Резы Пехлеви. В результате Исламской революции 1979 года монархия в Иране была свергнута и семья последнего шаха бежала из страны.
В настоящее время Реза Пехлеви возглавляет дом Пехлеви как старший из детей. Он проживает в США и является оппонентом действующих властей Ирана.
Ранее укрывшийся в бункере Хаменеи назвал имена высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов в преемники в случае покушения на него.
Президент Израиля Ицхак Герцог утверждал, что Тель-Авив не преследует цели ликвидировать Хаменеи и сменить власть в Иране.