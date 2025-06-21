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Представитель Лукашенко объяснила, зачем он освободил Тихановского

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко принял решение об освобождении оппозиционера Сергея Тихановского из-за гуманных соображений.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко принял решение об освобождении оппозиционера Сергея Тихановского из-за гуманных соображений.

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — приводит ее слова телеграм-канал «Пул Первого».

Об освобождении Тихановского и еще 13 человек стало известно сегодня. Все они уехали в Литву, Тихановский уже встретился с супругой Светланой.

Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в декабре 2021 года. Официальное обвинение — организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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