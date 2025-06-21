Мединский раскрыл, что помогает ему в переговорах с Киевом

Ранее Владимир Мединский уже делился своим опытом участия в переговорах, сравнивая украинских представителей с топ-менеджерами крупных корпораций, которые вынуждены согласовывать принципиальные решения с руководством. Второй раунд мирных переговоров в Стамбуле прошел 2 июня 2025 года, где стороны обсудили условия мира и договорились об обмене военнопленными, а также обменялись меморандумами.