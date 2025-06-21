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Мединский раскрыл, что помогает ему в переговорах с Киевом

Историческое образование способствует успешному участию в диалоге с Киевом. Об этом заявил помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Мединский отметил преимущества глубокого знания истории.

Историческое образование способствует успешному участию в диалоге с Киевом. Об этом заявил помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — заявил Мединский в эфире телеканала «СоловьевLive».

Также Мединский отметил, что совмещение ролей историка и непосредственного участника событий предоставляет необычный опыт. Он назвал его интересным и поучительным.

Ранее Владимир Мединский уже делился своим опытом участия в переговорах, сравнивая украинских представителей с топ-менеджерами крупных корпораций, которые вынуждены согласовывать принципиальные решения с руководством. Второй раунд мирных переговоров в Стамбуле прошел 2 июня 2025 года, где стороны обсудили условия мира и договорились об обмене военнопленными, а также обменялись меморандумами.

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