Израиль сообщил об ударах по иранским объектам

В Армии обороны Израиля сообщили, что атакуют склады с дронами и военный объект в районе города Бендер-Аббас в юго-западной части Ирана. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.
«В данный момент армия Израиля наносит удары по складам беспилотников и военному объекту, содержащему оружие», — указывается в сообщении.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о жестком ответе в случае продолжения атак Израиля.
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