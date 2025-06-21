Reuters: США перебрасывают бомбардировщики B-2 на остров Гуам

Сообщается, что неясно, связано ли развертывание бомбардировщиков с обострением конфликта. Один из источников подчеркнул, что пока не было отдано приказов о переброске самолетов за пределы Гуама. Собеседники не рассказали дополнительных подробностей и не уточнили число дислоцированных B-2.