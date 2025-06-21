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Reuters: США перебрасывают бомбардировщики B-2 на остров Гуам

Пока неясно, связано ли развертывание бомбардировщиков с обострением конфликта между Ираном и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

США на фоне конфликта Израиля и Ирана перебрасывают стратегические бомбардировщики B-2 на остров Гуам в Тихом океане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что неясно, связано ли развертывание бомбардировщиков с обострением конфликта. Один из источников подчеркнул, что пока не было отдано приказов о переброске самолетов за пределы Гуама. Собеседники не рассказали дополнительных подробностей и не уточнили число дислоцированных B-2.

Ранее сообщалось, что США направили два военно-транспортных самолёта к границе с Ираном.

В Белом доме заявляли, что американский президент Дональд Трамп в течение двух недель решит, будут ли США атаковать Иран.

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