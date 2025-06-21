Израиль атаковал военно-морскую базу Ирана в Бендер-Аббасе

Очередной удар ЦАХАЛ пришёлся по складам беспилотных летательных аппаратов и оружия, расположенных на юго-западе Ирана.
На фоне израильских обстрелов Тегеран заявил о нападении на иранский военный корабль, находившийся на базе в районе Бандар-Аббаса. Это событие стало первым известным случаем атаки на иранский флот в Персидском заливе.
Стоит отметить, что 20 июня Израиль также нанёс удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению сооружения в Исфахане. При этом за пределами объекта не было зафиксировано повышения уровня радиации или утечек опасных веществ.