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Израиль атаковал военно-морскую базу Ирана в Бендер-Аббасе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военно-морской базе в иранском городе Бендер-Аббас, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Life.ru

Очередной удар ЦАХАЛ пришёлся по складам беспилотных летательных аппаратов и оружия, расположенных на юго-западе Ирана.

На фоне израильских обстрелов Тегеран заявил о нападении на иранский военный корабль, находившийся на базе в районе Бандар-Аббаса. Это событие стало первым известным случаем атаки на иранский флот в Персидском заливе.

Стоит отметить, что 20 июня Израиль также нанёс удар по ядерным объектам Ирана, что привело к частичному разрушению сооружения в Исфахане. При этом за пределами объекта не было зафиксировано повышения уровня радиации или утечек опасных веществ.

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