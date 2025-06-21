«Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, “если бы не мы [США], Украина продержалась бы три дня”. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», — пояснила Симоньян, передает РИА Новости.