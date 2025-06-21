Симоньян заявила, что РФ ведет сложнейшую операцию.
Россия фактически находится в состоянии войны с Западом, проводя одну из самых сложных операций в своей истории. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, “если бы не мы [США], Украина продержалась бы три дня”. Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», — пояснила Симоньян, передает РИА Новости.
Она также отметила, что нынешняя ситуация отличается от событий в годы Великой Отечественной войны. По словам Симоньян, у СССР тогда были союзники, а сегодня Россия вынуждена противостоять западным странам фактически в одиночку. Она подчеркнула, что подобных обстоятельств в российской истории не было никогда и назвала происходящее сложным и тяжелым для страны.
Ранее Маргарита Симоньян отметила нежелание Дональда Трампа продолжать военную поддержку Украины. Она также выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. При этом Симоньян подчеркивала, что Россия стремится вернуть под свой контроль регионы с населением, сохраняющим приверженность русской культуре.