Политолог раскрыла, как Украина может использовать переговоры с Россией для давления на Запад

По её словам, Россия последовательно делает дипломатические шаги, выстраивая диалог как с Украиной, так и с посредниками в лице Турции и США, поэтому формат Стамбула может стать новой основой для переговоров при условии взаимного уважения и равноправия сторон. В то же время эксперт обратила внимание на демонстративные скандалы со стороны киевского режима.