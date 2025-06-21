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Политолог раскрыла, как Украина может использовать переговоры с Россией для давления на Запад

Россия готова к диалогу с Украиной, однако Киев может использовать сам факт возращения за стол переговоров для давления на Запад, полагает член экспертного клуба «Дигория», политолог Анастасия Слепова. По её словам, цели у сторон отличаются.

«Передача Киеву тел шести тысяч украинских военнослужащих — прямое свидетельство того, что Москва настроена на гуманитарное сотрудничество и конструктивный контакт», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

По её словам, Россия последовательно делает дипломатические шаги, выстраивая диалог как с Украиной, так и с посредниками в лице Турции и США, поэтому формат Стамбула может стать новой основой для переговоров при условии взаимного уважения и равноправия сторон. В то же время эксперт обратила внимание на демонстративные скандалы со стороны киевского режима.

«Украинская сторона затягивала приём тел погибших и не предоставила внятных объяснений, что ставит под сомнение её готовность к сбалансированным шагам», — отметила политолог.

Киев, по её мнению, может использовать возвращение за стол переговоров как фактор давления на Запад для получения дополнительных гарантий и экономической помощи, особенно учитывая неподтверждённый пакет поддержки от G7 на сумму 40 миллиардов долларов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что делегации РФ и Украины готовы встречаться в рамках очередного раунда переговоров после 22 июня. При этом Москва не рассматривает замену Стамбула как площадки переговоров с Киевом.

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