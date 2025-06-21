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Симоньян заявила, что Россия находится в состоянии войны против Запада

Российская Федерация ведет «сложнейшую операцию» и находится «де-факто в состоянии войны» с западным миром. Об этом высказалась в субботу, 21 июня, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

Российская Федерация ведет «сложнейшую операцию» и находится «де-факто в состоянии войны» с западным миром. Об этом высказалась в субботу, 21 июня, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

— Президент США Дональд Трамп публично заявил, что «если бы не мы, то Украина продержалась бы три дня». Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно, — сказала она в интервью Ольге Скабеевой на площадке центра общества «Знание», организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ-2025.

По ее словам, если же Штаты решат пойти на эскалацию в украинском вопросе, то РФ будет бороться и не позволит отдать Донбасс и Крым «на растерзание».

7 июня Маргарита Симоньян заявила, что украинские власти отказываются забирать тела своих военных, потому что не хотят тратиться на компенсации.

Отказ киевского режима забрать тела погибших военных прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала данное действие «геноцидом», а также отметила, что украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.

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