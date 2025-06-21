Российская Федерация ведет «сложнейшую операцию» и находится «де-факто в состоянии войны» с западным миром. Об этом высказалась в субботу, 21 июня, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.
— Президент США Дональд Трамп публично заявил, что «если бы не мы, то Украина продержалась бы три дня». Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно, — сказала она в интервью Ольге Скабеевой на площадке центра общества «Знание», организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ-2025.
По ее словам, если же Штаты решат пойти на эскалацию в украинском вопросе, то РФ будет бороться и не позволит отдать Донбасс и Крым «на растерзание».
7 июня Маргарита Симоньян заявила, что украинские власти отказываются забирать тела своих военных, потому что не хотят тратиться на компенсации.
Отказ киевского режима забрать тела погибших военных прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала данное действие «геноцидом», а также отметила, что украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.