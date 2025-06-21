Симоньян заявила, что Россия находится в состоянии войны против Запада

— Президент США Дональд Трамп публично заявил, что «если бы не мы, то Украина продержалась бы три дня». Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно, — сказала она в интервью Ольге Скабеевой на площадке центра общества «Знание», организованной с Российским военно-историческим обществом на ПМЭФ-2025.