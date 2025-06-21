Мединский сравнил ситуацию на Украине с событиями в Северной войне

При этом в беседе с Мариной Ким в рамках проекта «Новый мир» Мединский объяснил это сравнение, сославшись на «непреложный исторический факт»: Петр I неоднократно предлагал Швеции подписать мир на крайне благоприятных для нее условиях еще в ходе Северной войны.