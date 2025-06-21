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Мединский сравнил ситуацию на Украине с событиями в Северной войне

Мединский: Украина не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский провел параллель между текущей ситуацией вокруг украинского конфликта и Северной войной XVIII века. Он отметил, что шведы тогда, как сейчас Киев, изначально отказались от более выгодных мирных условий, предложенных Россией.

Ранее в интервью Wall Street Journal Мединский заявил, что воевать с Россией долгое время бесперспективно, вспомнив в этой связи Северную войну со Швецией.

При этом в беседе с Мариной Ким в рамках проекта «Новый мир» Мединский объяснил это сравнение, сославшись на «непреложный исторический факт»: Петр I неоднократно предлагал Швеции подписать мир на крайне благоприятных для нее условиях еще в ходе Северной войны.

Накануне Мединский обвинил украинские СМИ в распространении фейков о процедуре обмена телами погибших военнослужащих, проведя параллель с методами пропаганды Йозефа Геббельса.

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