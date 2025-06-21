Спецпредставитель президента высказался об уровне ключевой ставки

«Мы предлагали, что ставка должна быть инфляция минус 1%. Почему? Потому что инфляция плюс, она уже стимулирует дальнейшую инфляцию. Такая ситуация была во многих странах мира, когда ставка ключевая, ставка была ниже инфляции. Это стимулирует рост экономик», — отметил собеседник «Газеты.ru».