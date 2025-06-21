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Спецпредставитель президента высказался об уровне ключевой ставки

Ключевая ставка Центробанка должна быть на 1% ниже уровня инфляции, чтобы стимулировать развитие экономики. А при нынешнем показателе происходит обратный процесс, уверен спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Источник: Life.ru

«Мы предлагали, что ставка должна быть инфляция минус 1%. Почему? Потому что инфляция плюс, она уже стимулирует дальнейшую инфляцию. Такая ситуация была во многих странах мира, когда ставка ключевая, ставка была ниже инфляции. Это стимулирует рост экономик», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее в рамках ПМЭФ-2025 глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о планах поэтапно снижать ключевую ставку в зависимости от темпов замедления инфляции. В свою очередь Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России до 9,6%.

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