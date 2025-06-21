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В Госдуме призвали не ждать помощи от «умного дяди» Маска

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заочно поспорил со своим коллегой Владиславом Даванковым, который заявил, что Илон Маск принесёт России много пользы, если ему предоставить ему политическое убежище. Парламентарий уверен, что вместо ожидания помощи из-за границы нам стоит самостоятельно работать во благо страны.

«Фантазии на тему того, что придёт какой-то умный дядя и сразу всё наладит, свойственны натурам ленивым и мечтательным. Нужно просто впрягаться и делать то, что нужно для процветания страны, не рассчитывая на то, что заграница нам поможет», — заявил Журавлёв.

По его словам, россиянам некогда ждать прихода «цифрового мессии», да и вообще странно рассуждать, что кто-то приедет нам помогать, не имея «ни малейшего подтверждения» о переезде. Кроме того, собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что для России может быть полезно, если «болтуны-политики оставят свои должности и исчезнут где-нибудь на Западе».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить Илону Маску политическое убежище. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей неизвестно о подобных предложениях. Позже Даванков объяснил свою идею.

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