В Госдуме призвали не ждать помощи от «умного дяди» Маска

«Фантазии на тему того, что придёт какой-то умный дядя и сразу всё наладит, свойственны натурам ленивым и мечтательным. Нужно просто впрягаться и делать то, что нужно для процветания страны, не рассчитывая на то, что заграница нам поможет», — заявил Журавлёв.
По его словам, россиянам некогда ждать прихода «цифрового мессии», да и вообще странно рассуждать, что кто-то приедет нам помогать, не имея «ни малейшего подтверждения» о переезде. Кроме того, собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что для России может быть полезно, если «болтуны-политики оставят свои должности и исчезнут где-нибудь на Западе».
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что отправил в МИД России заявление с просьбой предоставить Илону Маску политическое убежище. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей неизвестно о подобных предложениях. Позже Даванков объяснил свою идею.