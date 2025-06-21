В Госдуме призвали не ждать помощи от «умного дяди» Маска

«Фантазии на тему того, что придёт какой-то умный дядя и сразу всё наладит, свойственны натурам ленивым и мечтательным. Нужно просто впрягаться и делать то, что нужно для процветания страны, не рассчитывая на то, что заграница нам поможет», — заявил Журавлёв.