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Мединский назвал главного помощника в переговорах с Украиной

В переговорах с украинской стороной помогает образование и хорошее знание истории.

В переговорах с украинской стороной помогает образование и хорошее знание истории. Об этом заявил помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».

«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — отметил он.

Мединский также подчеркнул, что ему поучительно и интересно быть одновременно историком и участником исторических событий. И добавил, что история не повторяется дословно.

При этом помощник президента РФ отметил, что развитие событий всегда можно предположить с определенной долей вероятности. Это связано с человеческой природой и законами повторения, резюмировал он.

Ранее «МК» писал, что Владимир Мединский обвинил Киев в распространении через европейские СМИ фейков о якобы переодетых российских военнослужащих среди переданных тел погибших, сравнив эти действия с пропагандой Йозефа Геббельса.

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