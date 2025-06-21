В переговорах с украинской стороной помогает образование и хорошее знание истории. Об этом заявил помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир».
«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — отметил он.
Мединский также подчеркнул, что ему поучительно и интересно быть одновременно историком и участником исторических событий. И добавил, что история не повторяется дословно.
При этом помощник президента РФ отметил, что развитие событий всегда можно предположить с определенной долей вероятности. Это связано с человеческой природой и законами повторения, резюмировал он.
Ранее «МК» писал, что Владимир Мединский обвинил Киев в распространении через европейские СМИ фейков о якобы переодетых российских военнослужащих среди переданных тел погибших, сравнив эти действия с пропагандой Йозефа Геббельса.