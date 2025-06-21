Вслед за сбежавшим украинским вице-премьером уехала и его семья

СМИ: Семья не вернувшегося на Украину вице-премьера Чернышова уехала из страны.
Семья украинского вице-премьера Алексея Чернышова, предположительно скрывающегося за рубежом, выехала за пределы Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, сын Чернышова покинул страну 19 июня, а его супруга — 20 июня.
Ранее журналист и руководитель отдела расследований «Украинской правды» Михаил Ткач в своем Telegram-канале указал, что Чернышов не вернулся после служебной поездки в Австрию. По сведениям Ткача, вице-премьер, обязанный присутствовать на форуме своего министерства, присоединился к мероприятию онлайн вместо личного участия. Источники в правоохранительных органах подтверждают отсутствие данных о пересечении им границы. При этом его соцсети указывают на рабочие визиты в Страсбург и Вену.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слухи о возможном бегстве Чернышова, заявил, что тот находится в командировке, где выполняет две задачи. «Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — сказал глава государства.
Напомним, Чернышов оказался в центре скандала после обысков у него и ареста его ближайших соратников. Ситуация вызывает вопросы о возможном продолжении расследования и дальнейшем статусе чиновника в правительстве.
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