Вслед за сбежавшим украинским вице-премьером уехала и его семья

Ранее журналист и руководитель отдела расследований «Украинской правды» Михаил Ткач в своем Telegram-канале указал, что Чернышов не вернулся после служебной поездки в Австрию. По сведениям Ткача, вице-премьер, обязанный присутствовать на форуме своего министерства, присоединился к мероприятию онлайн вместо личного участия. Источники в правоохранительных органах подтверждают отсутствие данных о пересечении им границы. При этом его соцсети указывают на рабочие визиты в Страсбург и Вену.