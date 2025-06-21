Дополнительно главред RT выразила мнение, что текущее противостояние между Россией и государствами коллективного Запада можно считать самым тяжелым в отечественной истории. Как отметила Маргарита Симоньян, даже в годы Великой Отечественной войны руководства США и Соединенного Королевства оказывали поддержку Советскому Союзу.