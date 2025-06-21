Главный редактор международного информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян дала свою оценку значению специальной военной операции. Ее выступление на площадке Петербургского международного экономического форума приводят РИА Новости.
«Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром…», — подчеркнула Маргарита Симоньян.
Как указали на РИА Новости, ранее американский лидер Дональд Трамп косвенно признал участие самих Соединенных Штатов в конфликте через оказываемую киевскому режиму помощь.
Дополнительно главред RT выразила мнение, что текущее противостояние между Россией и государствами коллективного Запада можно считать самым тяжелым в отечественной истории. Как отметила Маргарита Симоньян, даже в годы Великой Отечественной войны руководства США и Соединенного Королевства оказывали поддержку Советскому Союзу.
В ходе этого выступления журналист также указала на то, что начало нового витка эскалации украинского кризиса усилиями американской Администрации станет более разрушительным, чем разгоревшийся 13 июня ирано-израильский конфликт.