СМИ: Израиль не хочет ждать сделки Ирана и США

Власти Израиля сообщили администрации президента США Дональда Трампа, что отказались ждать две недели до заключения соглашения с Ираном и рассматривают возможность ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным неназванных источников, израильская сторона информировала об этом Вашингтон во время «напряженного» телефонного разговора с представителями администрации Трампа, состоявшегося в четверг.
«Израильские чиновники заявили администрации Трампа, что не намерены ждать две недели, пока Иран придет к соглашению об отказе от ключевых элементов своей ядерной программы, и Израиль может предпринять самостоятельные действия до истечения этого срока… Израильтяне полагают, что у них есть ограниченная возможность нанести удар по… объекту в Фордо», — говорится в сообщении.
Согласно источнику агентства в Вашингтоне, Израиль информировал США, что считает предложенный Ирану Трампом двухнедельный срок для достижения ядерной сделки чрезмерно длительным, а также призывал к «более срочным» мерам. Источник не уточнил, была ли эта позиция озвучена израильскими представителями в ходе последнего телефонного разговора с администрацией.
Собеседники Reuters также отметили, что в переговорах участвовали, в том числе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац и начальник генштаба Израиля Эяль Замир.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция направлена на «предотвращение угрозы существованию государства». В результате атак погибли высокопоставленные иранские военные, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Удары наносились по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также армейским позициям на северо-западе страны.
Иран отрицает военную направленность своей ядерной программы. МАГАТЭ также не располагало конкретными доказательствами создания Тегераном ядерного оружия. Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание — 3», атакуя цели в Израиле. Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день. Растет число попаданий в жилые районы и жертв среди мирного населения.
Иран сообщает о сотнях погибших и тысячах раненых мирных жителях из-за израильских ударов. В Израиле погибли более 20 человек, 1217 получили ранения. Россия осудила атаки ЦАХАЛ как категорически неприемлемые. СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
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