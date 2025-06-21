СМИ: Израиль не хочет ждать сделки Ирана и США

«Израильские чиновники заявили администрации Трампа, что не намерены ждать две недели, пока Иран придет к соглашению об отказе от ключевых элементов своей ядерной программы, и Израиль может предпринять самостоятельные действия до истечения этого срока… Израильтяне полагают, что у них есть ограниченная возможность нанести удар по… объекту в Фордо», — говорится в сообщении.