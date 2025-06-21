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В ФРГ подали на Мерца в прокуратуру после нацистской цитаты об Израиле

Около 20 политиков и представителей культуры Германии подписали заявление против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Это произошло после его высказываний о действиях Израиля против Ирана.

Источник: Life.ru

Авторы обвиняют канцлера в нарушении нескольких статей конституции Германии. Они ссылаются на «идеи международного взаимопонимания» и «заповеди мира». Заявление направили в Генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина, сообщает Berliner Zeitung.

Среди подписантов есть политики, художники, музыканты, представители шоу-бизнеса и публицисты. Михаэль фон дер Шуленбург, который представляет BSW в Европарламенте, также поддержал документ.

Немецкие политики обвинили Мерца в нацистских высказываниях. Скандал вызвала его фраза о том, что Израиль выполняет «грязную работу» для западного мира. Это высказывание сравнили с утверждениями члена СС Августа Хефнера, который так называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре.