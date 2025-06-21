В ФРГ подали на Мерца в прокуратуру после нацистской цитаты об Израиле

Авторы обвиняют канцлера в нарушении нескольких статей конституции Германии. Они ссылаются на «идеи международного взаимопонимания» и «заповеди мира». Заявление направили в Генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина, сообщает Berliner Zeitung.
Среди подписантов есть политики, художники, музыканты, представители шоу-бизнеса и публицисты. Михаэль фон дер Шуленбург, который представляет BSW в Европарламенте, также поддержал документ.
Немецкие политики обвинили Мерца в нацистских высказываниях. Скандал вызвала его фраза о том, что Израиль выполняет «грязную работу» для западного мира. Это высказывание сравнили с утверждениями члена СС Августа Хефнера, который так называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре.