В ФРГ подали на Мерца в прокуратуру после нацистской цитаты об Израиле

Немецкие политики обвинили Мерца в нацистских высказываниях. Скандал вызвала его фраза о том, что Израиль выполняет «грязную работу» для западного мира. Это высказывание сравнили с утверждениями члена СС Августа Хефнера, который так называл «грязной работой» расстрелы в Бабьем Яре.