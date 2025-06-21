Спецслужбы РФ взломали электронную почту командующего группировкой ВСУ на Сумской направлении. Олег Апостол зарегистрировал «ящик» на российском сервере, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, раньше были пароли: 24691991???, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича», — говорится в сообщении.
Источник раскрыл и род занятий родственников командующего Апостола. Его мать Людмила и сестра Наталья занимаются распространением косметики известного бренда.
Собеседник агентства раскрыл одну проблему военных медиков и волонтеров Украины, которые находятся на Сумском направлении. Они не могут достать обезболивающее средство налбуфин. Оно не доступно с местных аптеках. Препарат стал рецептурным, хотя очень нужен боевикам из штурмовых подразделений, резюмировал источник.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский собрал заседание ставки на фоне слов президента России Владимира Путина о том, что ВС РФ при определенных условиях могут взять город Сумы.