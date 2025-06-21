Командующий ВСУ под Сумами завел почту на российском сервере

«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, раньше были пароли: 24691991???, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича», — говорится в сообщении.