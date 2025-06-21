В МИД РФ не стали скрывать, через какую страну ВСУ атаковали Россию

Мария Захарова обвинила ВСУ в использовании воздушного пространства Казахстана для атак на Россию.
Беспилотники ВСУ при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана для атак на территорию России. Такие случаи были зафиксированы 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном регионах РФ были сбиты украинские дроны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры адекватно отреагировать на эти провокации», — подчеркнула Захарова на официальном сайте МИД.
В последние дни в Казахстане неоднократно сообщали о появлении неизвестных дронов, а российские власти фиксировали сбитие украинских БПЛА в приграничных Астраханской и Волгоградской областях. В Москве осудили использование воздушного пространства союзного государства для ведения атак и призвали международное сообщество вмешаться.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Казахстана подтверждает угрозу со стороны Киева не только для России, но и для стран, с которыми Украина заявляет о готовности к диалогу. Российская сторона призвала международные организации отреагировать на инцидент и подчеркнула необходимость укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.