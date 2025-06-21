В МИД РФ не стали скрывать, через какую страну ВСУ атаковали Россию

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры адекватно отреагировать на эти провокации», — подчеркнула Захарова на официальном сайте МИД.