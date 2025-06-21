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В МИД РФ не стали скрывать, через какую страну ВСУ атаковали Россию

Беспилотники ВСУ при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана для атак на территорию России. Такие случаи были зафиксированы 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном регионах РФ были сбиты украинские дроны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова обвинила ВСУ в использовании воздушного пространства Казахстана для атак на Россию.

Беспилотники ВСУ при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана для атак на территорию России. Такие случаи были зафиксированы 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном регионах РФ были сбиты украинские дроны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры адекватно отреагировать на эти провокации», — подчеркнула Захарова на официальном сайте МИД.

В последние дни в Казахстане неоднократно сообщали о появлении неизвестных дронов, а российские власти фиксировали сбитие украинских БПЛА в приграничных Астраханской и Волгоградской областях. В Москве осудили использование воздушного пространства союзного государства для ведения атак и призвали международное сообщество вмешаться.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Казахстана подтверждает угрозу со стороны Киева не только для России, но и для стран, с которыми Украина заявляет о готовности к диалогу. Российская сторона призвала международные организации отреагировать на инцидент и подчеркнула необходимость укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

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