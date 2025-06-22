Польские СМИ: ПМЭФ прошел с особыми заявлениями Путина, Польша негодует

Заявления президента России Владимира Путина на международном форуме в Санкт-Петербурге спровоцировали резкую реакцию польских СМИ Польши.
В Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум, центральной фигурой которого выступил Владимир Путин. Польское издание TVN24 проанализировало это мероприятие в Северной столице России и выделило манеру поведения российского президента.
Польские эксперты подчеркнули, что российский лидер выступил на Петербургском экономическом форуме, продемонстрировав еще большую уверенность, чем обычно. В ходе своего выступления президент России затронул актуальные мировые проблемы. Он подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Киева, а лишь стремится к признанию сложившейся ситуации. Отвечая на вопросы о перспективах, он назвал россиян и украинцев братскими народами и процитировал известную пословицу о присутствии русского солдата.
«Там, где ступает нога русского солдата, то наше», — сказал российский президент.
Такие заявления Путина и вызвали недовольство в Польше. Польским журналистам не понравилось, что Путин демонстрировал необычную уверенность. Прозвучавшие на форуме высказывания, по их мнению, были немыслимы для президента России год или полтора назад. Теперь же риторика российского лидера якобы стала более агрессивной.
«Путин повторил свои тезисы. Было видно, что он очень уверен в себе. Было видно, что он обрел эту уверенность. Я не могу себе представить, что год назад, полтора года назад он бы сказал что-то подобное. Тогда он говорил очень осторожно, очень деликатно», — прокомментировали в издании TVN24.