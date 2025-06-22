Польские СМИ: ПМЭФ прошел с особыми заявлениями Путина, Польша негодует

«Путин повторил свои тезисы. Было видно, что он очень уверен в себе. Было видно, что он обрел эту уверенность. Я не могу себе представить, что год назад, полтора года назад он бы сказал что-то подобное. Тогда он говорил очень осторожно, очень деликатно», — прокомментировали в издании TVN24.