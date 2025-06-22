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Пушков объяснил ужасный смысл слов Мерца о «грязной работе» Израиля

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку текущему курсу ведущих функционеров Евросоюза.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку текущему курсу ведущих функционеров Евросоюза. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.

«…В последние годы евролидеры, уставшие маскироваться, отпустили на волю все свои агрессивные, гегемонистские инстинкты, которым прежде из соображений политкорректности не позволяли выйти в публичную плоскость», — обратил внимание Алексей Пушков.

Таким образом российский сенатор охарактеризовал недавнее заявление Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца об ирано-израильском конфликте. По словам немецкого функционера, своими атаками на инфраструктуру Ирана подразделения ЦАХАЛ ведут полезную «грязную работу».

Алексей Пушков также отметил, что действия Фридриха Мерца и его единомышленников в Евросоюзе говорят об их желании отказаться от норм международного права.

Также ранее член Совета Федерации прокомментировал и манеру общения ведущего европейского дипломата Каи Каллас. По словам Алексея Пушкова, эстонский политик стала «одержима 360 градусами», как и ее коллега из ФРГ Анналена Бербок.

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