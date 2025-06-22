Эйсмонт: переговоры Лукашенко с Келлогом продолжались 6,5 часа

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога продолжались 6,5 часа. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Переговоры, начавшиеся в пятницу вечером, длились шесть с половиной часов», — передаёт её слова The New York Times.
Также Эйсмонт сообщала, что Лукашенко и Келлог обсудили санкции против Белоруссии.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии провёл встречу со спецпосланником президента США по Украине.
18 июня появилась информация, что Келлог планирует посетить Минск и встретиться с Лукашенко.