Путин сделал заявление о судьбе украинского народа

Большинство граждан Украины хотят поддерживать дружеские отношения с российским народом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — отметил глава российского государства.
Эту же тему Владимир Путин поднимал и в ходе своего выступления во время ПМЭФ. Он отмечал, что россияне и украинцы — это один народ.
А потом добавил, что в этом смысле «вся Украина наша». И напомнил о правиле, которое гласит: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».