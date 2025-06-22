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Путин сделал заявление о судьбе украинского народа

Большинство граждан Украины хотят поддерживать дружеские отношения с российским народом.

Большинство граждан Украины хотят поддерживать дружеские отношения с российским народом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — отметил глава российского государства.

Эту же тему Владимир Путин поднимал и в ходе своего выступления во время ПМЭФ. Он отмечал, что россияне и украинцы — это один народ.

А потом добавил, что в этом смысле «вся Украина наша». И напомнил о правиле, которое гласит: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».