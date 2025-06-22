Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ приобрели в Сети заминированный скутер и подорвались в Харькове

Боевики ВСУ стали жертвами заминированного скутера, приобретённого через платформу OLX. Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики, инцидент произошёл в Харькове.

Двое военнослужащих получили повреждения при попытке использовать купленный транспорт. На кадрах, опубликованных изданием, запечатлён момент, когда военные выгружают скутер из автомобиля и ставят его на дорожку. Через несколько секунд происходит мощный взрыв, в результате которого один из военнослужащих погиб на месте, тогда как состояние второго остаётся неизвестным. Взрывной волной также были повреждены находившиеся поблизости транспортные средства.

Боевики ВСУ подорвались на заминированном скутере в Харькове. Видео © «Страна.ua».

По данным источника, расследованием инцидента занимается Служба безопасности Украины (СБУ). Предполагается, что скутер мог быть специально заминирован и выставлен на продажу с целью совершения диверсии против украинских военных.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения нацистской группировки «Люти», расположенной в районе Степановки, а также позиций 36-й бригады ВСУ, находящихся в Клебан-Быке и Яблоновке. В ведомстве подчеркнули, что вражеские позиции были уничтожены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань».