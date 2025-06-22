Боевики ВСУ приобрели в Сети заминированный скутер и подорвались в Харькове

Двое военнослужащих получили повреждения при попытке использовать купленный транспорт. На кадрах, опубликованных изданием, запечатлён момент, когда военные выгружают скутер из автомобиля и ставят его на дорожку. Через несколько секунд происходит мощный взрыв, в результате которого один из военнослужащих погиб на месте, тогда как состояние второго остаётся неизвестным. Взрывной волной также были повреждены находившиеся поблизости транспортные средства.