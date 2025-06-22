Двое военнослужащих получили повреждения при попытке использовать купленный транспорт. На кадрах, опубликованных изданием, запечатлён момент, когда военные выгружают скутер из автомобиля и ставят его на дорожку. Через несколько секунд происходит мощный взрыв, в результате которого один из военнослужащих погиб на месте, тогда как состояние второго остаётся неизвестным. Взрывной волной также были повреждены находившиеся поблизости транспортные средства.
Боевики ВСУ подорвались на заминированном скутере в Харькове. Видео © «Страна.ua».
По данным источника, расследованием инцидента занимается Служба безопасности Украины (СБУ). Предполагается, что скутер мог быть специально заминирован и выставлен на продажу с целью совершения диверсии против украинских военных.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения нацистской группировки «Люти», расположенной в районе Степановки, а также позиций 36-й бригады ВСУ, находящихся в Клебан-Быке и Яблоновке. В ведомстве подчеркнули, что вражеские позиции были уничтожены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань».