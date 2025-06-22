Путин шутит, Запад паникует, Украина разбегается

Маленькому компактному Израилю с населением меньше 10 миллионов, расположенному в пустыне, сложно тягаться в войне на истощение с 90-миллионным горным Ираном. Но об этом нужно было думать раньше, до начала конфликта. Тут Биби с Зеленским подвела общая вера в «заграница нам поможет, Запад с нами»©. Оба они прыгнули на гораздо более сильную страну с планом «потом НАТО (США) впишется и поможет». Необучаемые.