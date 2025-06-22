Путин шутит, Запад паникует, Украина разбегается

Вижу дату 22 июня на календаре и в памяти сами всплывают «ранним утром, вероломно, без объявления войны». И теперь невольно ожидаешь в эту дату очередного вероломства от западных упырей (как хорошо, что мы давно перестали называть их «партнёрами»).
Но пока их жажда войны временно переключилась с России на Иран. Израиль, которому некоторые «эксперты» сулили быструю победу, после провала первоначального блицкрига (и почему они всегда думают, что быстрый вероломный наскок дарует им лёгкую победу?) терпит всё более болезненные удары. Его системы ПВО заметно истощены, процент перехватов ракет падает (тем более что Иран сначала отстреливал самые устаревшие и примитивные ракеты из старых запасов — так все делают), самолёты западных союзников баллистику не перехватывают.
Маленькому компактному Израилю с населением меньше 10 миллионов, расположенному в пустыне, сложно тягаться в войне на истощение с 90-миллионным горным Ираном. Но об этом нужно было думать раньше, до начала конфликта. Тут Биби с Зеленским подвела общая вера в «заграница нам поможет, Запад с нами»©. Оба они прыгнули на гораздо более сильную страну с планом «потом НАТО (США) впишется и поможет». Необучаемые.
А Зеленский, который туда приехал попрошайничать, не смог ни встретиться с Трампом, ни получить денег. Он хотел 40 миллиардов долларов, а получил дырку от бублика и тоже уехал досрочно (тем самым подтвердив место шестёрок возле параши).
Ермак, которого он с той же целью отправил в США, также получил от ворот поворот. Так что у киевского режима нет ни денег, ни оружия (ни резервов).
С Украины, которая уже почти победила (это сарказм, сейчас время такое, что нужно уточнять), бегут уже министры и вице-премьеры. Строго по классике из «Свадьбы в Малиновке»: новые Попандопуло понимают, что «у пана атамана нет золотого запаса» и «сдаётся мне, что мы накануне грандиозного шухера».
Между тем Трамп, который уехал с G7 под предлогом «у меня война, не до вас», добравшись домой, отправился не в военный штаб, а в гольф-клуб. И заявил, что воевать пока не намерен, потому что верит в перспективу возможных переговоров. А за две недели, на которые он отложил своё вмешательство в ирано-израильский конфликт, Иран успеет насовать Израилю немало вкусных ракет.
Эта двойственность позиции Трампа, который с одной стороны вроде как не горит желанием втягиваться в войну, а с другой непрерывно грозит Ирану различными карами — от авиаударов до убийства лидеров — и требует безоговорочной капитуляции, привела к тому, что от Трампа отворачиваются последние значимые сторонники.
Вернее, он их сам отталкивает. Он фактически нагрубил Талси Габбард и Такеру Карлсону, которые выступали против вмешательства в конфликт против Ирана. До этого он рассорился с Маском. И вместо продуманной и взвешенной позиции демонстрирует самое настоящее самодурство.
А пока Израиль и ЕС бегают в истерике, в России проходит ежегодный ПМЭФ. Где расслабленный и уверенный Путин непринуждённо шутит и делает многозначительные намёки (объявлена неделя пророчеств, количество гадателей на заявлениях Путина удвоилось).
Путин в очередной раз повторил, что русские и украинцы один народ (просто в семье не без урода, и некоторые в народе могут быть конченые, так бывает). И мне отдельно понравилось: «Где ступил русский солдат, то наше». Аминь.
Так он вам все наши планы и рассказал, ага! Чтобы легче мешать было. Сюрприз будет.
Запад всё более растягивается в шпагате, европейские лидеры в панике не понимают, что делать и куда бежать. То ли продолжать стоять с Украиной, то ли посидеть с Нетаньяху в Греции, то ли пытаться и дальше безуспешно переубедить Трампа, то ли безнадёжно пробовать реформировать НАТО (как заявил итальянский министр обороны).
Трамп же вам, бестолочам, написал: безоговорочная капитуляция! Хе-хе!