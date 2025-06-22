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Израиль раскрыл сроки завершения войны против Ирана

По оценкам, война против Ирана продлится еще как минимум неделю, сообщает Channel 13 со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: РИА "Новости"

Подробности заявления не приводятся. Известно, что в ответ на удары Израиля по военно-морской базе в городе Бендер-Аббас, Иран заявил, что их целью может стать реактор в израильском Димоне.

Ранее стало известно, что в последние дни фиксируется активность, указывающая на то, что в военное противостояние между Израилем и Ираном могут напрямую вмешаться США.

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