Израиль раскрыл сроки завершения войны против Ирана

Подробности заявления не приводятся. Известно, что в ответ на удары Израиля по военно-морской базе в городе Бендер-Аббас, Иран заявил, что их целью может стать реактор в израильском Димоне.
Ранее стало известно, что в последние дни фиксируется активность, указывающая на то, что в военное противостояние между Израилем и Ираном могут напрямую вмешаться США.
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