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Трамп и Эрдоган не смогли связаться с верховным лидером Ирана для организации переговоров

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планировали провести встречу представителей Вашингтона и Тегерана в Стамбуле на этой неделе, однако переговоры не состоялись из-за невозможности связаться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Life.ru

По информации Axios, в понедельник Эрдоган предложил Трампу использовать Стамбул в качестве площадки для обсуждения конфликта между Ираном и Израилем. Трамп выразил готовность направить вице-президента США Джей Ди Вэнса и своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, а также рассматривал возможность личного визита в Турцию для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Однако когда Эрдоган и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передали это предложение иранским властям, они не смогли получить одобрение от Хаменеи. Спустя несколько часов иранская сторона уведомила Турцию о том, что не смогла связаться с верховным лидером, что привело к отмене встречи.

Собеседники портала отметили, что если бы переговоры состоялись, скорее всего, на них отправились бы только Вэнс и Уиткофф, а не сам глава Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что установил для Ирана предельный срок для заключения ядерной сделки — две недели. Американский лидер не исключает возможность применения силы против Ирана, однако пока рассчитывает на урегулирование конфликта путём переговоров с Тегераном, уточнили в Белом доме.

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