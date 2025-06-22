Трамп и Эрдоган не смогли связаться с верховным лидером Ирана для организации переговоров

Однако когда Эрдоган и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передали это предложение иранским властям, они не смогли получить одобрение от Хаменеи. Спустя несколько часов иранская сторона уведомила Турцию о том, что не смогла связаться с верховным лидером, что привело к отмене встречи.