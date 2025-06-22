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Кравцов отреагировал на якобы ошибку в его поздравлении «Артеку»: «работа в фоторедакторе»

Сергей Кравцов назвал фейком снимок его поздравления «Артеку» с ошибкой.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, находясь на ПМЭФ, прокомментировал ТАСС ситуацию с якобы допущенной ошибкой в его поздравлении «Артеку». По словам министра, фотография с неправильным написанием слова «праздник» является чьей-то шуткой.

«Все это — всего лишь работа в простом фоторедакторе», — пояснил министр.

Кравцов с иронией воспринял фейковую публикацию в социальных сетях.

Ранее в социальных сетях распространилось изображение рукописного поздравления, якобы отправленного Кравцовым детскому центру «Артек» по случаю столетия. Текст «С праздником, дорогой Артек! С юбилеем» содержал орфографическую ошибку — в слове «праздник» отсутствовала буква «д».

Как пояснил министр, вероятно, это была чья-то шутка — автор создал фальшивое изображение и начал его распространять, а отдельные Telegram-каналы без должной проверки растиражировали эту информацию.

Ранее Кравцов отметил смену приоритетов у школьников при поступлении в вуз.