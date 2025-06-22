Кравцов отреагировал на якобы ошибку в его поздравлении «Артеку»: «работа в фоторедакторе»

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, находясь на ПМЭФ, прокомментировал ТАСС ситуацию с якобы допущенной ошибкой в его поздравлении «Артеку». По словам министра, фотография с неправильным написанием слова «праздник» является чьей-то шуткой.
«Все это — всего лишь работа в простом фоторедакторе», — пояснил министр.
Кравцов с иронией воспринял фейковую публикацию в социальных сетях.
Ранее в социальных сетях распространилось изображение рукописного поздравления, якобы отправленного Кравцовым детскому центру «Артек» по случаю столетия. Текст «С праздником, дорогой Артек! С юбилеем» содержал орфографическую ошибку — в слове «праздник» отсутствовала буква «д».
Как пояснил министр, вероятно, это была чья-то шутка — автор создал фальшивое изображение и начал его распространять, а отдельные Telegram-каналы без должной проверки растиражировали эту информацию.
Ранее Кравцов отметил смену приоритетов у школьников при поступлении в вуз.