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В БРИКС не будет собственной валюты

В объединении стран БРИКС не будет собственно валюты, так как расчеты происходят в национальных платежных инструментах стран-участниц.

В объединении стран БРИКС не будет собственно валюты, так как расчеты происходят в национальных платежных инструментах стран-участниц. Об этом в ходе ПМЭФ рассказал глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, передает РИА Новости.

«Банкнота БРИКС впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной», — отметил он.

Катырин также добавил, что после этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что эту банкноту напечатали в ТПП, «то ли еще кто». И назвал ее квазиденьгой.

Глава ТПП отметил, что это было шуткой. Ведь, по его словам, расчеты между государствами, которые являются членами БРИКС, происходят в электронном виде и в национальных валютах. Катырин подчеркнул, что в объединении даже не обсуждается создание новой валюты БРИКС. А те банкноты, одна из которых оказалась в руках Путина, — просто дружеский сувенир, отметил глава ТПП.

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