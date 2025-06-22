В БРИКС не будет собственной валюты

Глава ТПП отметил, что это было шуткой. Ведь, по его словам, расчеты между государствами, которые являются членами БРИКС, происходят в электронном виде и в национальных валютах. Катырин подчеркнул, что в объединении даже не обсуждается создание новой валюты БРИКС. А те банкноты, одна из которых оказалась в руках Путина, — просто дружеский сувенир, отметил глава ТПП.