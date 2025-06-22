В БРИКС не будет собственной валюты

В объединении стран БРИКС не будет собственно валюты, так как расчеты происходят в национальных платежных инструментах стран-участниц. Об этом в ходе ПМЭФ рассказал глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, передает РИА Новости.
«Банкнота БРИКС впервые появилась на саммите в Казани в октябре прошлого года: президент РФ Владимир Путин после завершения заседания в расширенном составе покидал зал с некоей купюрой в руках, которую потом с улыбкой показал министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной», — отметил он.
Катырин также добавил, что после этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что эту банкноту напечатали в ТПП, «то ли еще кто». И назвал ее квазиденьгой.
Глава ТПП отметил, что это было шуткой. Ведь, по его словам, расчеты между государствами, которые являются членами БРИКС, происходят в электронном виде и в национальных валютах. Катырин подчеркнул, что в объединении даже не обсуждается создание новой валюты БРИКС. А те банкноты, одна из которых оказалась в руках Путина, — просто дружеский сувенир, отметил глава ТПП.