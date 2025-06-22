Le Monde узнала, что США согласовывали с Россией резолюцию ООН об Украине

24 февраля Генассамблея ООН голосовала за два проекта документа. Один предложили Украина и европейские страны, он осуждает действия России и призывает завершить конфликт в этом году, а также защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Второй проект от США (к ним присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония) оказался значительно короче, такого осуждения он не содержит. После того как европейские страны внесли в американский проект свои поправки, делегаты ООН одобрили оба документа. Совет Безопасности ООН принял только американский вариант.