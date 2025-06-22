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Купленный на маркетплейсе скутер убил одного боевика ВСУ и покалечил другого

Два члена формирований ВСУ подорвались на собственном скутере.

Два члена формирований ВСУ подорвались на собственном скутере. Подробности приводит издание «Страна.ua».

«Делом сейчас занимается СБУ», — заявили журналисты.

По имеющейся информации, инцидент произошел на территории Харьковищны. Двое пособников киевского режима приобрели на одном из маркетплейсов средство индивидуальной мобильности, однако при попытке погрузить новую покупку в машину произошла детонация.

Один из радикалов скончался на месте, а второго успели доставить в медицинское учреждение.

На данный момент не известно, каким образом взрывное устройство оказалось в скутере, и зачем он вообще был нужен боевикам. Украинские силовики пока воздерживаются от комментариев.

Стоит отметить, что этот инцидент сократил и без того сильно редеющий личный состав ВСУ. Ранее ветеран спецподразделений, полковник в запасе Тимур Сыртланов в эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему формирования киевского режима сейчас укомплектованы лишь на 47 процентов.