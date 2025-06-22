Стоит отметить, что этот инцидент сократил и без того сильно редеющий личный состав ВСУ. Ранее ветеран спецподразделений, полковник в запасе Тимур Сыртланов в эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему формирования киевского режима сейчас укомплектованы лишь на 47 процентов.