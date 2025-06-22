Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западная попытка установить доминирование в Евразии путем отрыва Украины от России провалилась, что привело к деградации украинской государственности.
«Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать», — отметил Слуцкий.
Как подчеркнул политик, Украина столкнулась с понижением статуса — во-первых, из программы саммита НАТО в июне вычеркнули отдельное заседание по украинскому вопросу. Во-вторых, приглашение Владимира Зеленского ограничилось лишь участием в открывающем банкете.
Накануне на полях ПМЭФ Слуцкий рассказал о впечатлениях. Он подчеркнул, что на форуме создалось впечатление полного исчезновения искусственного отчуждения, которое ранее активно инициировалось США и странами Западной Европы.