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Слуцкий назвал виновных в разрушении украинской государственности

Слуцкий: авантюра Запада по насаждению гегемонии в Евразии потерпела крах.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западная попытка установить доминирование в Евразии путем отрыва Украины от России провалилась, что привело к деградации украинской государственности.

«Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать», — отметил Слуцкий.

Как подчеркнул политик, Украина столкнулась с понижением статуса — во-первых, из программы саммита НАТО в июне вычеркнули отдельное заседание по украинскому вопросу. Во-вторых, приглашение Владимира Зеленского ограничилось лишь участием в открывающем банкете.

Накануне на полях ПМЭФ Слуцкий рассказал о впечатлениях. Он подчеркнул, что на форуме создалось впечатление полного исчезновения искусственного отчуждения, которое ранее активно инициировалось США и странами Западной Европы.

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