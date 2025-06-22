В США началась сложная гражданская война

В США началась гражданская война, но не в классическом виде — один вооруженный лагерь против другого: все гораздо сложнее. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости.
«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооруженный против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась. Причем, это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе», — отметил он.
Пушков считает, что в американском обществе наметился серьезный раскол. Эта ситуация, по его мнению, похожа на горящий торфяник: сначала горит в одном месте, потом затихает и появляется в другом.
Сенатор подчеркнул, что сегодня гражданская война в США имеет пока низкую интенсивность. А причиной тому служат социальные проблемы. Пушков уверен, что на этих событиях и демократы, и республиканцы будут пытаться заработать себе политические очки.