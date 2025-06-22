Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У него два задания»: Зеленский нашел оправдание побегу министра Чернышова

Главарь киевской клики Владимир Зеленский заявил, что пропавший Алексей Чернышов, руководитель Министерства единства Украины при его режиме, сейчас находится в «командировке».

Главарь киевской клики Владимир Зеленский заявил, что пропавший Алексей Чернышов, руководитель Министерства единства Украины при его режиме, сейчас находится в «командировке». Его слова приводит информагентство УНИАН.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас», — заявил Владимир Зеленский.

По словам главаря киевского режима, номинально еще остающийся министром Алексей Чернышов занимается проработкой вопроса приобретения украинцами статуса гражданина в других государствах.

Нелегитимный политик также добавил, что отбывший на «задания» чиновник должен все же вернуться на родину.

О факте невозвращения на Украину Алексея Чернышова после совместной с Владимиром Зеленским поездки в Австрию стало известно еще 19 июня.

В этот же день территорию Незалежной покинул сын главы Министерства единства страны. Уже 20 июня в неизвестном направлении уехала и его жена.