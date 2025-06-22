Семья вице-премьера Украины Чернышова выехала из страны вслед за ним

19 июня из Украины уехал сын Чернышова, а на следующий день — его жена. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернётся после её завершения. По словам Зеленского, вице-премьер выполняет важные задачи, связанные с открытием хабов за границей и вопросами множественного гражданства.
Тем не менее, уже 21 июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вызвали Чернышова явиться для вручения подозрения 23 июня. Это заявление стало следствием разоблачения масштабной коррупционной схемы в строительной сфере, ущерб от которой может составить более одного миллиарда гривен. В рамках дела уже задержаны несколько связанных с Чернышовым фигурантов, включая бывшего государственного секретаря Минрегиона Василия Володина.
Ранее Life.ru писал, что в Раде связали побег высокопоставленного государственного деятеля со скорым крахом киевского режима. Украинский нардеп заявил, что это первый в истории Незалежной случай, когда действующий вице-премьер покинул страну.