Семья вице-премьера Украины Чернышова выехала из страны вслед за ним

19 июня из Украины уехал сын Чернышова, а на следующий день — его жена. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернётся после её завершения. По словам Зеленского, вице-премьер выполняет важные задачи, связанные с открытием хабов за границей и вопросами множественного гражданства.