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Семья вице-премьера Украины Чернышова выехала из страны вслед за ним

Семья вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова уехала из страны на фоне расследования, связанного с коррупционным делом, в котором он фигурирует. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

19 июня из Украины уехал сын Чернышова, а на следующий день — его жена. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернётся после её завершения. По словам Зеленского, вице-премьер выполняет важные задачи, связанные с открытием хабов за границей и вопросами множественного гражданства.

Тем не менее, уже 21 июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вызвали Чернышова явиться для вручения подозрения 23 июня. Это заявление стало следствием разоблачения масштабной коррупционной схемы в строительной сфере, ущерб от которой может составить более одного миллиарда гривен. В рамках дела уже задержаны несколько связанных с Чернышовым фигурантов, включая бывшего государственного секретаря Минрегиона Василия Володина.

При этом около месяца назад у Чернышова прошли обыски. Он был назначен министром национального единства Украины в декабре 2024 года, а до этого занимал высокие должности в НАК «Нафтогаз Украины» и Министерстве развития общин и территорий.

Ранее Life.ru писал, что в Раде связали побег высокопоставленного государственного деятеля со скорым крахом киевского режима. Украинский нардеп заявил, что это первый в истории Незалежной случай, когда действующий вице-премьер покинул страну.