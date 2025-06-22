NYT: Израиль считает, что США всерьез готовятся к войне с Ираном

NYT указывает, что США уже перебросили несколько стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести 15-тонные противобункерные бомбы. Эти самолеты могут быть использованы для удара по иранскому подземному ядерному объекту в Фордо. Как отмечает газета, даже если бомбардировщики не будут задействованы, их передислокация может стать способом давления на исламскую республику с целью «вернуть ее за стол переговоров».