Politico: на саммите НАТО не будут проводить заседание по Ближнему Востоку

Саммит НАТО, который пройдет 24−25 июня в Гааге, не будет включать обсуждение конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники, отметившие отсутствие каких-либо официальных планов по проведению соответствующего заседания с участием лидеров стран — членов альянса.
Ситуация вокруг саммита осложнилась на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможной атаке на Иран, что, по словам источников, внесло дополнительную неопределённость в ход мероприятия. НАТО рассчитывало на проведение встречи в четком, заранее согласованном формате, однако в силу новых обстоятельств организация была вынуждена пересмотреть повестку.
Кроме того, как уточняет Politico, программа саммита значительно сокращена: вместо привычных двух-трех рабочих сессий запланированы только торжественный приём и одно заседание. Из-за досрочного отъезда Трампа с предыдущего саммита G7 в Канаде и общей напряжённости, в НАТО отказались от подготовки большого итогового коммюнике, ограничившись краткими заявлениями.
Ранее стало известно, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить повестку, отменив заседание совета по Украине.