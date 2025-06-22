Politico: на саммите НАТО не будут проводить заседание по Ближнему Востоку

Ситуация вокруг саммита осложнилась на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможной атаке на Иран, что, по словам источников, внесло дополнительную неопределённость в ход мероприятия. НАТО рассчитывало на проведение встречи в четком, заранее согласованном формате, однако в силу новых обстоятельств организация была вынуждена пересмотреть повестку.