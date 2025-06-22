«Отреагировать на провокации»: В МИД России высказались о ситуации с дронами ВСУ над Казахстаном

Под обстрел ВСУ попала также Волгоградская область. Местный аэропорт работал с ограничениями 19 и 20 июня. Из-за этого со среды наблюдались сбои расписания вылета самолетов. Волгоградская область двое суток переживала массированную атаку дронов ВСУ. Всего за два дня сбито десять беспилотников. Регион также граничит с Казахстаном.