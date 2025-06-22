«Отреагировать на провокации»: В МИД России высказались о ситуации с дронами ВСУ над Казахстаном

Очередные украинские дроны зафиксировали на зарубежной территории. На этот раз беспилотники обнаружили в Мангистауской области. Регион находится в Казахстане. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила факт пролета беспилотников Вооруженных сил Украины над республикой для ударов по РФ. Соответствующее заявление опубликовали в пресс-службе МИД.
Мария Захарова от лица ведомства осудила Киев за использование воздушного пространства Казахстана для пролета дронов. По ее данным, соответствующие факты зафиксированы 19 и 20 июня. Официальный представитель МИД России призвала «ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на провокации ВСУ.
«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ», — сказано в заявлении.
В тексте подчеркивается угроза, созданная для жителей Казахстана киевским режимом. Мария Захарова предупредила, что международные организации должны дистанцироваться от «западных кураторов» Украины.
Официальный представитель МИД отметила, что Киев лишь «на словах» выстраивает якобы конструктивный диалог с международными политиками. На деле Украина представляет «всё более серьёзную угрозу» для ряда государств.
Утром 19 июня украинские беспилотники уничтожили над Астраханской областью. Вблизи этого региона находится Атырауская область Казахстана. Всего над Астраханью сбили три дрона. Воздушная опасность сохранялась несколько часов с 05:00.
Под обстрел ВСУ попала также Волгоградская область. Местный аэропорт работал с ограничениями 19 и 20 июня. Из-за этого со среды наблюдались сбои расписания вылета самолетов. Волгоградская область двое суток переживала массированную атаку дронов ВСУ. Всего за два дня сбито десять беспилотников. Регион также граничит с Казахстаном.