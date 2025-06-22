Пресс-секретарь Лукашенко: переговоры с Келлогом продлились 6,5 часов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посетивший Минск спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсудили санкции и два военных конфликта, переговоры шли 6 с половиной частов, сообщила пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт.
По ее словам, встреча состоялась накануне вечером, переговоры шли сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью. Эйсмонт сообщила, что круг обсуждаемых вопросов был максимально актуальным, в том числи политики беседовали об Украине и Ближнем Востоке, о взаимодействии Минска с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Также, по словам Эйсмонт, речь зашла о санкциях США и ЕС против Белоруссии, России и других стран, «об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн».
Ранее были опубликованы кадры встречи делегаций. Лукашенко сначала обратился к заместителю Келлога Джону Коулу (уже посещавшему Белоруссию весной) со словами: «Какие люди, привет, дорогой!» — и обнял его. «My friend!» — ответил Коул и представил Келлога. «Кто его не знает? — с иронией спросил белорусский президент, обнимая Келлога и говоря ему “привет”. — Самое медийное лицо в последнее время».
Визит Келлога в Минск совпал с освобождением из заключения белорусского оппозиционера Сергея Тихановского — мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он отбывал 18-летний срок по приговору 2021 года.
Эйсмонт отметила, что Тихановский и еще 13 человек (включая иностранцев) были помилованы Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа. Тихановская выразила благодарность за освобождение мужа Келлогу, Госдепу и другим. Супруги уже воссоединились в Литве, где Тихановская проживает с 2020 года.
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