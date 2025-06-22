Пресс-секретарь Лукашенко: переговоры с Келлогом продлились 6,5 часов

По ее словам, встреча состоялась накануне вечером, переговоры шли сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью. Эйсмонт сообщила, что круг обсуждаемых вопросов был максимально актуальным, в том числи политики беседовали об Украине и Ближнем Востоке, о взаимодействии Минска с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.