Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ: При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены шесть зданий

Объект в иранском Исфахане во второй раз за последние девять дней стал мишенью израильских атак. Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате удара по ядерному комплексу пострадали несколько зданий.

Источник: Life.ru

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что шесть зданий комплекса были повреждены. Он отметил, что 21 июня Израиль уже атаковал цех по производству центрифуг в Исфахане, что стало третьей подобной атакой за последнюю неделю.

В пресс-релизе МАГАТЭ указано, что атакованные объекты либо не содержали ядерного материала, либо в них находилось лишь небольшое количество природного или низкообогащенного урана.

«Ядерный комплекс в Исфахане неоднократно подвергался атакам и был серьёзно повреждён. На основании нашего анализа мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта», — подчеркнул Гросси.

В Иране тем временем заявили, что утечек опасных веществ в Исфахане в результате израильских ударов не зафиксировано. Помимо ядерных объектов, ЦАХАЛ атаковал иранскую военно-морскую базу.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше