МАГАТЭ: При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены шесть зданий

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что шесть зданий комплекса были повреждены. Он отметил, что 21 июня Израиль уже атаковал цех по производству центрифуг в Исфахане, что стало третьей подобной атакой за последнюю неделю.
В пресс-релизе МАГАТЭ указано, что атакованные объекты либо не содержали ядерного материала, либо в них находилось лишь небольшое количество природного или низкообогащенного урана.
«Ядерный комплекс в Исфахане неоднократно подвергался атакам и был серьёзно повреждён. На основании нашего анализа мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта», — подчеркнул Гросси.
В Иране тем временем заявили, что утечек опасных веществ в Исфахане в результате израильских ударов не зафиксировано. Помимо ядерных объектов, ЦАХАЛ атаковал иранскую военно-морскую базу.