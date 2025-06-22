Президент Словакии высказался о Красной армии и исторической правде

С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях в деревне Калиште. 18 марта 1945 ее почти полностью сожгли нацисты, но через несколько дней населенный пункт был освобожден Красной армией. «Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — сказал президент.