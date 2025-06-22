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Президент Словакии высказался о Красной армии и исторической правде

Президент Словакии Петер Пеллегрини напомнил, что страну освободила Красная Армия вместе с румынскими частями и Чехословацким армейским корпусом и призвал не допустить искажения истории «под влиянием текущих социальных событий», его слова передает Pravda.

Источник: AP 2024

С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях в деревне Калиште. 18 марта 1945 ее почти полностью сожгли нацисты, но через несколько дней населенный пункт был освобожден Красной армией. «Мы преклоняемся перед жертвами, которые пали за нашу свободу и героически боролись за то, чтобы мы могли свободно жить здесь сегодня», — сказал президент.

Ранее Пеллегрини не согласился со словами премьер-министра страны Роберта Фицо о том, что Словакия должна быть нейтральна. Президент назвал идею нейтралитета Словакии провокационной, ненужной и рискованной, так как в этом случае государству бы пришлось самостоятельно гарантировать свою обороноспособность.