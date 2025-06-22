Российские войска продвигаются на Харьковском направлении

Российские войска продолжают активное наступление в Харьковской области. После того, как 18 июни они освободили село Долгенькое, ВС РФ перешли в наступление в направлении населенного пункта Редкодуб.
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. Он также отметил, что Редкодуб взят бойцами РФ под полный огневой контроль.
«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», — рассказал эксперт.
Марочко также отметил, что в связи с этими событиями ожил двуреченский плацдарм. По его словам, армия России наступает сразу на нескольких направлениях.
Ранее «МК» писал, что российские войска, которые освободили населенный пункт Московка в Харьковской области, «открыли» для украинских боевиков новую трассу смерти — дорогу Боровское — Купянск.