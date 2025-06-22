«Мы подумаем»: в Иране допустили переход к диалогу, если ЦАХАЛ прекратит атаки

В то же время, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи ранее выразил готовность вернуться к переговорам о ядерной программе страны в случае деэскалации конфликта. Однако политик отметил, что диалог будет основываться на проекте соглашения 2015 года, которое предусматривало снятие всех западных санкций с государства.