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«Мы подумаем»: в Иране допустили переход к диалогу, если ЦАХАЛ прекратит атаки

Официальный представитель иранского Правительства Фатеме Мохаджерани прокомментировала вероятность мирных переговоров с Израилем.

Официальный представитель иранского Правительства Фатеме Мохаджерани прокомментировала вероятность мирных переговоров с Израилем. Подробностями она поделился в рамках интервью американскому телеканалу CNN.

«Пока атаки продолжаются, переговоры бессмысленны. Когда атаки прекратятся — мы подумаем над этим», — подчеркнула Фатеме Мохаджерани в ходе беседы с корреспондентом CNN.

Она также отметила, что Вооруженные силы Ирана полностью готовы к отражению новых ударов ЦАХАЛ и будут дальше реализовывать в своей тактике право на самооборону.

В то же время, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи ранее выразил готовность вернуться к переговорам о ядерной программе страны в случае деэскалации конфликта. Однако политик отметил, что диалог будет основываться на проекте соглашения 2015 года, которое предусматривало снятие всех западных санкций с государства.

Сам же Верховный лидер Ирана Али Хаменеи несколько дней назад заявил, что в условиях продолжающихся с 13 июня боевых действий руководству Израиля «не окажут пощады».

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